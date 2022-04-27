شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة عدم اعتماد شهادات الميلاد الورقية ببعض المصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إنتقاد صاحب الحساب عدم إعتماد شهادة الميلاد الإلكترونية القديمة الخاصة بابنته حال تقدمه بها لإحدى الجهات الحكومية، حيث طالبوه بإستخراج شهادة ميلاد إلكترونية حديثة لعدم الإعتداد بالأولى، زاعماً بأن هذا الإجراء يمثل عبئاً على كاهل المواطنين.

بالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماما عن الصحة جملةً وتفصيلاً ، ويأتى ضمن محاولات نشر الشائعات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.