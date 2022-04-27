شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بفتح المجمعات الاستهلاكية أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة سوف تعمل خلال إجازة العيد دون انقطاع لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والتموينية، لافتا إلى أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، بالإضافة إلي كل مستلزمات عيد الفطر المبارك من كحك ، وبسكويت ، ورنجة ، وأسماك مملحة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ، وبتخفيضات تصل إلى 30%.
وتلقى المصيلحي، بحسب بيان للوزارة اليوم، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف السلع التموينية خلال فترة العيد، وأفاد التقرير إلى أن شركتي الجملة (المصرية العامة) ستفتح مخازنها بنسبة 30% يومياً خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال صرف المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع، وأضاف التقرير إلى أنه سيتم فتح جميع فروع الجملة اعتباراً يوم الجمعة الموافق 652022 ، وفتح مقار إدارات البيع ، ونوه التقرير الوارد لوزير التموين أن كل شركة ستقوم بعمل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن ايضاً.
من ناحية أخرى، أكد المصيلحي، أن المخابز ستعاود فتح أبوابها أمام المواطنين من أول أيام العيد كما كانت قبل شهر رمضان المبارك ، مشيراً إلى صرف ثلاثة أيام عمل بكل مخبز من الدقيق حرصاً من الوزارة على توافر كل احتياجات المواطن من الخبز المدعم.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، ووجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما شدد الدكتور المصيلحي على المديريات بضرورة تسيير حملات يومياً على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالبيع.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة ، أن الوزير أن أول وثاني أيام العيد إجازة بكل مواقع استلام الأقماح المحلية على أن تعود للعمل ثالث أيام العيد واستلام الأقماح من الموردين والمزارعين.