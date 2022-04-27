شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات الرئيس وقراراته فى إفطار الأسرة المصرية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، مصر تتسع للجميع.. كلمات الرئيس وقراراته فى إفطار الأسرة المصرية.. خارطة للمستقبل.. تحليل للحاضر.. عدم نسيان الماضى.. 16 قرارا رئاسيا «بشاير» الجمهورية الجديدة.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

ـ مصر تتسع للجميع.. كلمات الرئيس وقراراته فى إفطار الأسرة المصرية.. خارطة للمستقبل.. تحليل للحاضر.. عدم نسيان الماضى.. 16 قرارا رئاسيا «بشاير» الجمهورية الجديدة

ـ الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف

ـ الرئيس السيسى يفتتح مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد والتطوير الشاملة