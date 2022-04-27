شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. عفو رئاسى عن أكثر من 3 آلاف سجين بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها العفو الرئاسى عن أكثر من 3 آلاف سجين بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

طقس الغد حار نهارا بأغلب الأنحاء وشبورة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

العظمى بالقاهرة 34 درجة.. تفاصيل طقس أول أيام العيد ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس الإثنين المقبل ، أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا ، حيث تشهد البلاد هذا اليوم، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن الطقس ليلا هذا اليوم سيكون معتدل على كافة الأنحاء.

المترو: العمل بمواعيد رمضان ومد ساعات التشغيل مستمر حتى نهاية إجازة العيد

أكدت شركة المترو أن العمل بمواعيد شهر رمضان ومد ساعات التشغيل مستمر حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى مستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر.

وتشمل جداول التشغيل قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 ص ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 ص ، و للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15 ص ، من محطة العتبة الساعة 12:55 ص .

الخطاب الدينى أهم عناصر مواجهة التطرف.. كلمة الرئيس السيسى بحفل ليلة القدر ..إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام ولذا، فإننا نأمل في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا، وللأجيال القادمة بما يعزز من هدفنا الأساسي، وهو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى.

الجمارك توافق على طلب السماح لأقارب الدرجة الثانية بقيادة سيارة المعاق

وافقت الإعفاءات الجمركية على الطلب المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن السماح لأقارب الدرجة الثانية بقيادة سيارة ذوي الإعاقة، بدلا من الدرجة الأولى (الأب والأم) حال عدم وجودهم.

شرط التقديم لحج القرعة هذا العام.. "بطاقة رقم قومى سارية"

اشترطت وزارة الداخلية على المواطنين المتقدمين لحج القرعة، وجود بطاقة الرقم القومى سارية صلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً للتسجيل في الحج لهذا العام.

الحكومة توافق على إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، حيث ينص مشروع القانون على أن يحل "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، التابعين لوزارة المالية، والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

الحكومة توافق على تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر.

الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات.

ووافق مجلس الوزراء على استمرار نشاط شركة ترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، فى ظل ما تحققه من تقدم فى الأداء.

عفو رئاسى عن أكثر من 3 آلاف سجين بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (3273) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31 أكتوبر

وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31/10/2022، لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية، والذى كان مقررا له الانتهاء فى 30/4/2022.

الحكومة توافق على تأسيس شركة لتشغيل محطات شحن كهربائية للسيارات بـ3 محافظات

أعلن مجلس الوزراء إنه فى ضوء استراتيجية الدولة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والتوسع فى استخدامها، وافق مجلس الوزراء على ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدية تتضمن تأسيس شركة غرضها إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة شرم الشيخ، إلى جانب ما يتعلق بالعمل على توفير الأماكن اللازمة لمحطات الشحن الكهربائية للسيارات والمركبات الكهربائية، وذلك من خلال إلزام الجهات والهيئات العامة صاحبة الولاية على الأراضى والجراجات العامة سواء المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو الوزارات أو الهيئات العامة أو غيرها من أشخاص القانون العام بتوفير مساحة فى حدود من 5% إلى 10% من الطاقة الاستيعابية لأماكن الانتظار بها لصالح الشركة التى ستتولى الإدارة والتشغيل، وذلك لعمل البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطات الشحن وتركيب الشواحن، وتشغيلها.

الصحة: 25 سيارة إسعاف فى حادث أتوبيس جنوب سيناء ونقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 25 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث انقلاب اتوبيس، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، على الطريق الدولي المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ، حيث وقع الحادث قبل المدينة بـ 15 كيلو مترًا، بمحافظة جنوب سيناء.

الحكومة توافق على اتفاق المنحة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحى بحلوان.

فيلم ترويجى عن الأكلات فى مصر يحصد 231 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة.. فيديو

أعد أحد المدونين الأجانب المشهورين فيلما ترويجيا عن الأكلات في مصر، والذي لديه مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يعرض من خلالها أفلام وفيديوهات متنوعة عن المطبخ والأكلات التراثية والتقليدية في دول العالم.

دار الإفتاء توضح ثواب صلاة التسابيح فى ليلة 27 رمضان

صلاة التسابيح هل أجازها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما ثواب من صلَّاها ليلة سبعٍ وعشرينَ من رمضان؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء.

مياه القاهرة تعلن الطوارئ ومنع الإجازات بقطاعات التشغيل والصيانة استعدادا للعيد

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة؛ لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

سامح شكرى يبحث مع وزيرة خارجية كندا آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء ، اتصالاً هاتفيًا من وزيرة خارجية كندا "ميلاني جولي"، حيث تناول الجانبان سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكندا في العديد من المجالات، فضلاً عن آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية.

السكة الحديد تستعد للعيد بقطارات إضافية وتوضح قواعد حجز التذاكر.. لايف

رصدت الخليج 365 استعدادات هيئة السكة الحديد لعيد الفطر المبارك وقواعد حجز القطارات الإضافية التى دفعت بها للعمل خلال العيد بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية، حيث أكد مسئولو السكة الحديد على توافر تذاكر العيد.

الرئيس السيسى يشهد احتفالية "ليلة القدر" ويكرم نماذج مشرفة بمسابقة القرآن الكريم.. شيخ الأزهر: تحية من قلب كل حر لشعب فلسطين البطل.. عمر هاشم للرئيس: "لمصر فى عهدكم عزم وإصرار.. ألا يبيت بها عنف ولا عار"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة الأوقاف لـ"ليلة القدر"، بمركز المنارة للمؤتمرات، بمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية، وكرم رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية النماذج المشرفة من الفائزين بالمسابقة الـ 28 لحفظ القرآن الكريم.

موقعة نارية بين ليفربول وفياريال فى دورى أبطال أوروبا الليلة.. محمد صلاح يستهدف قيادة الريدز لفوز تاريخى فى أنفيلد.. رقم قياسى ينتظر الفرعون ضد الغواصات الصفراء.. ومو الأغلى فى نصف نهائى تشامبيونزليج

يستضيف نادى ليفربول الإنجليزى نظيره فياريال الإسبانى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021-2022.

حقائق مثيرة عن صدام الأهلى والطلائع الليلة ..كتيبة العشرى لا تعرف الفوز ضد الأحمر بالدوري.. متعب الهداف وعاشور الأكثر ظهورا.. بركات صاحب أول لدغة حمراء وأجاى آخر زائر للشباك.. وإبراهيم نور الدين الاكثر تحكيماً

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن المباراة..

صنعة وسعر حنين.. أحلى وأرخص مخبوزات عيد الفطر فى بورسعيد.. الكعك بـ 40 جنيها للكيلو.. سيارات متنقلة من دمياط تنتشر فى حى المناخ.. وفروشات شعبية بأحياء الزهور والضواحى.. وإشادة بجودة المعروضات والأسعار.. صور

قدم "تلفزيون الخليج 365"، بثاً مباشراً، من أحد أماكن بيع حلويات عيد الفطر بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد، حيث تنافس العديد من بائعى حلوى العيد، في جودة المعروضات والأسعار التي يتم البيع بها حتى بلغت إحدى العلب ذات الجودة العالية 40 جنيه للكيلو من "الكحك أو البسكويت أو الغريبة أو البيتفور السادة".

عودة صلاة التهجد فى المساجد الليلة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.. الأوقاف توجه المديريات والإدارات بتكليف الأئمة بأداء الصلاة.. استمرار عدم السماح بالاعتكاف تنفيذا لقرار لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية

تبدأ المساجد في القاهرة والمحافظات الليلة فتح أبوابها أمام المصلين لأداء أول صلاة تهجد في رمضان 1443هـ - 2022 م، وهي ليلة 27 من شهر رمضان المبارك، تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف، بإعادة فتح المساجد الكبرى والجامعة لأداء صلاة التهجد بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية المعمول بها في بقية الصلوات، وعلى رأسها الالتزام بارتداء الكمامة وعلامات التباعد.

بعد حديث الرئيس عن توطين الصناعة المحلية.. جهود مكثفة من الحكومة لحصر السلع المستوردة وتصنيع بدائلها محليًا.. رصد 131 منتجا مستوردا وتدشين 5 آلاف وحدة صناعية ودعم الصناعات الصغيرة بـ6 مليارات جنيه سنوياً

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس، الثلاثاء، بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القادة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

ليفربول ضد فياريال.. تاريخ محمد صلاح فى نصف نهائى دورى الأبطال.. إنفوجراف

يقود النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوفه ليفربول الإنجليزى فريقه أمام فياريال الإسبانى اليوم ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا، وهي البطولة التى يسعى الفرعون إلى حصدها مع الريدز فى الموسم الحالي من أجل نسخة جديدة إلى سجل بطولاته خلال رحلة احترافه المليئة بالانجازات والأرقام القياسية.

صحيفة جنوب أفريقية: موسيمانى يخطط لضم شالوليلي مهاجم صن داونز إلى الأهلى

ذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يسعى إلى ضم الناميبي بيتر شالوليلي مهاجم صن داونز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ماني يكشف عن تسهيلات ليفربول مع اللاعبين المسلمين لأداء فريضة الصيام

كشف ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي، عن طبيعة ممارسة كرة القدم مع الصيام، بعد أن لعب مع الريدز أكثر من مباراة خلال وقت الفريضة المقدسة لدي المسلمين.

يلعب ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، عدد من اللاعبين المسلمين على رأسهم النجم المصري محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا وإبراهيما كوناتي بالترتيب.

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 أبرل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدير فنى أجنبى للجبلاية عقب إجازة العيد،الإسماعيلى يستفسر من عبد الرحمن مجدى عن حقيقة توقيعه للزمالك .

أبو القاسم وحمزة ضمن العشرة الأوائل بتصنيف الاتحاد الدولي للسلاح

أعلن الاتحاد الدولي للسلاح عن التصنيف الجديد للاعبي سلاح الشيش والذي شهد تواجد ثنائي مصري ضمن أفضل عشر مراكز في إنجاز فريد من نوعه.

أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 1110 جنيهات للجرام من عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار ملحوظ عند مستويات 1110 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولات في مصر، وذلك مع استقرار سعر أونصة الذهب عند مستويات 1897 دولار في البورصة العالمية.

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هل يجوز التنازل عن فرصة حج القرعة للغير؟ اعرف التفاصيل

أكدت وزارة الداخلية عدم جواز التنازل عن فرصة حج القرعة أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته.

اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد مباريات مسابقتي كأس مصر

تحدد يوم 23 مايو المقبل موعداً لمباراة الزمالك و أسوان في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر 2020 / 2021 ، على أن يقام اللقاء بإستاد المقاولون.