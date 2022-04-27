شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات المرور بمحاور القاهرة تصطاد 5 سيارات تسير عكس الاتجاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول على أحد الحسابات الشخصية على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بمقطع فيديو زعم خلاله صاحب الحساب سير ثلاثة سيارات عكس الإتجاه بأحد المحاور بالقاهرة ، مما يعرض حياة المواطنين للخطر مُلتمساً تركيب كاميرات مُراقبة بالمكان.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (12) الجارى تم تركيب كاميرا مرورية عالية التقنية بالمحور المشار إليه كما قامت الأجهزة الأمنية بالعديد من الحملات المرورية خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة المشار إليها وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة أبرزها (حجز عدد (5) حالات السير عكس الإتجاه - سحب عدد (11525) رخصة متنوعة - تكبيل عدد (329050) سيارة للإنتظار الخاطئ - تحرير عدد (329770) مخالفة مرورية متنوعة - حجز عدد (90) سيارة ، مركبة "توك توك" مخالفة - ضبط عدد (695998) مخالفة تجاوز سرعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات لمواجهة أية مخالفات مرورية متوقعة.