بالفيديو.. استجابة فورية من الداخلية لاستغاثة مريضة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد استجابت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالغربية لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا يفيد استغاثة لنقل سيدة مريضة وتعاني من مرض السمنة المفرطة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا للمستشفى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية لمحل البلاغ والتقابل مع المُبلغ "نجلتها" وتم إنزال والدتها من مسكنها لصعوبة حركتها بمعرفة وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالغربية وحملها لسيارة الإسعاف ومرافقتها للمستشفى لتلقى العلاج.

أعربت المُبلغة عن بالغ شكرها وعظيم تقديرها وامتنانها لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لالتماسها وسرعة الانتقال والتعامل مع البلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.