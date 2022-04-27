بحضور الدكتور أسامة الأزهري.. ندوة دينية لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ندوة دينية بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بمركز إصلاح وتأهيل استقبال طرة.

وحضر الندوة عدد من النزلاء وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك تحدث فيها فضيلته عن فضائل الشهر المعظم وإن من الواجب على من أكرمه الله – عز وجل – بإدراك هذا الشهر وبلوغه أن يغتنم خيراته وأن يظفر ببركاته.

كما استمع إلى جانب من أسئلة واستفسارات النزلاء، موضحاً في معرض إجابته على تلك الأسئلة سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف، مؤكداً على الصورة السمحاء للدين الإسلامي وإعمال مبادئه وقيمة الإيجابية وأهمية ذلك فى بناء وتنمية قدرات الأفراد والمجتمعات وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الفكري والوعي الديني لدى النزلاء.