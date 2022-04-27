طارق العوضي: الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو، والمخرج خالد يوسف، الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس المتهم، في قضية خلية الأمل.

وكتب العوضي على صفحته الشخصية على فيسبوك: "ألف مبروك العفو عن حسام مؤنس". فيما كتب خالد يوسف: مبرووووووووووك #حسام_مؤنس هايتسحر وسط عيلته وأحبابه.

كان العوضي أكد في حوار لمصراوي، صباح اليوم، أنه سيتم الإفراج عن حسام مؤنس خلال أيام بعفو رئاسي، وسيتبعه آخرون قبل العيد.

وتضم القضية 957 لسنة 2021 المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" كلا من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام.