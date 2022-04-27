الصحة: إغلاق مستشفى خاص بمنطقة "الدراسة" لمخالفته الاشتراطات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أغلقت وزارة الصحة والسكان، أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص بمنطقة "الدراسة" بمحافظة القاهرة لمخالفته الاشتراطات الصحية اللازمة، خلال حملة نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة، أنه بالمرور تبين أن المستشفى مخالف للاشتراطات الصحية، ولا يلتزم بتطبيق معايير مكافحة العدوى، فضلاً عن عدم توافر الأجهزة الطبية اللازمة بمختلف أقسام المستشفى.

وأكد المصدر في تصريحات للصحفيين، أنه تم نقل المرضى المتواجدين داخل المستشفى بسيارات إسعاف مجهزة لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لتلقيهم الخدمات الطبية اللازمة.

وأضاف أن الفرق الطبية التي تعمل بالمستشفى غير حاصلة على تراخيص مزاولة المهنة، كما تم ضبط أدوية وأكياس دم وبلازما مجهولة المصدر، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضرًا حيال جميع المخالفات التي تم رصدها.

وأكد استمرار حملات المرور على المنشآت الطبية بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها لجميع الاشتراطات الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المرضى.