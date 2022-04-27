رئيس برلمانية "الوفد بالنواب": جاهزون للمساهمة في تنفيذ قرارات السيسي تشريعيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، جاهزة للعمل مع الجميع من أجل تنفيذ قرارات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تشريعيًا.

وقال النائب سليمان، في تصريحات لمصراوي، إن حوار إفطار الأسرة المصرية الذي دار بين الرئيس السيسي والحضور تناول العديد من الموضوعات المهمة مثل الاقتصاد والصناعة والاستثمار، موضحًا أن الرئيس تناول فتح آفق جديدة للاستثمار وإعطاء خمس سنوات للفئات الضريبية لجذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعة وهذا أمر جيد ونحتاجه جدًا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، تناول تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسع دورها وتشكيلها وهذا أيضًا يصب في الصالح العام ويحقق ثقة في الحوار السياسي والتوافق المجتمعي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، تناول موضوع تماسك الأسرة المصرية والنهوض بالقرية المصرية.

وأوضح أنه لأول مرة منذ عهد محمد على، يتم الاهتمام بالقرية المصرية بشكل كبير جدًا وتصبح القرية هي الملاذ بتوفير كافة الخدمات، مؤكدًا أن مبادرة "حياة كريمة" نقلة نوعية في مفهوم القرية المصرية حيث تم عمل صرف صحي ومياه شرب ومدارس مما سيكون له دور كبير في عدم الهجرة من القرية إلى المدينة.

ونوه إلى أن بالنظر إلى الدول الأوروبية نرى أنها تنمي في القاعدة وهي القرية وهو الفكر الصحيح ومصر حاليا تعمل على تطبيقه بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وأعلن الرئيس السيسى عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا، معربا عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

كما أعلن الرئيس السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.