شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن إتاحة التقدم للمعلمين للحصول على بكالوريوس تعليم صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن موافقة كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان على فتح التقدم لقبول دفعة جديدة من مدرسي العملي الحاصلين على معهد فني صناعي أو دراسات تكميلية ويمارسون عملهم كمدرس عملي أكثر من ثلاث سنوات وعلي رأس العمل حالياً.

وأوضحت الوزارة أنه على من يرغب فى التقدم للحصول علي بكالوريوس تعليم صناعي في التخصص التقدم بأوراقه للكلية خلال شهر، حيث أن الدراسة في الفصل الدراسي التمهيدي تبدأ خلال يونيو ويوليو 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن التخصصات الموجودة بالكلية هي (تكنولوجيا السيارات والإجراءات - تكنولوجيا الانتاج- تكنولوجيا التبريد والتكييف- تكنولوجيا الإلكترونيات - تكنولوجيا الكهرباء، ويتطلب مجموعة من الأوراق الأوراق: أصل شهادة المعهد أو الدراسات وبيان حالة وظيفية وخطاب يفيد بأن المتقدم علي رأس العمل وأصل شهادة الميلاد وأصل شهادة الخدمة العسكرية و6 صور شخصية.