شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة الاستعداد لعيد الفطر والتأكد من توافر السلع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، مؤكدا على ضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة الإجازات المقبلة، وتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ، مع الحرص على بذل كل الجهود الممكنة من أجل توافر مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.