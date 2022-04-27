شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 3 آلاف حالة تعد وإشغال للمحال والمقاهى بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة مجهودات رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك على مدار اليوم سواء قبل أو بعد الإفطار.

وفي ذلك الإطار شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطه المرافق حملات إشغالات مكبرة علي مدار ثلاثه أيام شملت حدائق الأهرام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 آلاف حالة إشغال ضمت كراسي وشيش و ثلاجات واستاندات ووشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين، وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام مصادرة 42 مركبه توك توك غير مرخص يعيق الحركة المرورية، إلى جانب غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم ايقاف أعمال تشطيبات محلات مخالفة وسحب المعدات وايداعها مخازن الحى وإزالة عدداً من الحواجز والاوتاد الحديدية من الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على مواصلة مجهودات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.