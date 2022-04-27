شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 6.1 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت 15 مارس بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين 3 مليون و216 ألف و699 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و600 ألف و415 رأس أبقار، 798 ألف و381 رأس جاموس، 731 ألف و779 رأس أغنام، 86 ألف و124 رأس ماعز" حتى 23 ابريل الجاري.

كما تم تحصين 2 مليون 946 ألف و204 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينهم " مليون و432 ألف و553 رأس أبقار، 777 ألف و449 رأس جاموس، 650 ألف و651 رأس أغنام، 82 ألف و864 رأس ماعز، 2687 راس جمال" حتى 23 ابريل الجارى أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجأوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.