شكرا لقرائتكم خبر عن "سكاى أبو ظبى" تتبرع لمستشفى أهل مصر لعلاج ودعم مصابى الحروق لتوفير الرعاية الصحية لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "سكاى أبوظبي" للتطوير العقارى تبرعها لمؤسسة أهل مصر للتنمية لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، لدعم التجهيزات الطبية اللازمة للمرضى وفقًا لأفضل المستويات العالمية، وذلك فى إطار جهود الشركة لدعم المجتمع وانطلاقًا من رؤية الشركة مجال المسؤولية المجتمعية التى تتبنى شعار "من أجل الإنسانية" باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية التى تؤمن بها.

واجتمع الأستاذ مصطفى صلاح الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة سكاى أبو ظبي، مع د. هبة السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، لاستعراض أوجه التعاون التى يمكن تقديمها لدعم مصابى الحروق، ومناقشة الإجراءات المطلوبة فى تجهيز المستشفى.

تعليقًا على هذا التعاون، أعرب الأستاذ مصطفى صلاح الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة سكاى أبو ظبي، عن سعادته بدعم الشركة لمستشفى أهل مصر، التى تعد الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط لعلاج الحروق بالمجان، مؤكداً على إيمانه بمفهوم المسؤولية المجتمعية وقيمتها فى تنمية المجتمع والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية بوجه عام، وأشاد بدور المستشفى المؤثر فى علاج مصابى الحروق وإنقاذ ضحاياها.

من جانبها أشادت د. هبة السويدى رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة أهل مصر للتنمية، بمبادرة شركة سكاى أبو ظبى للتبرع لضحايا الحروق، وأعربت عن امتنانها وكافة القائمين على المشروع على مساهمة الشركة فى دعم المصابين ووعى المؤسسات بدورها الريادى وقدرتها على دعم المؤسسات التنموية، مؤكدة على أهمية المساهمات المادية، التى تعد أساسًا لبناء هذه المشروعات، وتوظيفها بشكل فعال لمضاعفة حجم الخدمة الطبية، وهو ما تسعى إليه المؤسسة من خلال نخبة من الأطباء الكفء وطاقم التمريض، المدرب على التعامل الصحيح مع الحالات الحرجة.

نبذة عن شركة سكاى أبو ظبى

شركة سكاى أبوظبى هى الذراع العقارى لمجموعة " دايموند " الإماراتية، والتى تعتبر واحدة من الشركات الرائدة فى مجال الخدمات العقارية المتخصصة بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة، بإجمالى استثمارات تبلغ مليار دولار ومحفظة مشروعات تصل إلى أكثر من 17 مشروعا فى دولة الإمارات بداية من الإمارات العربية المتحدة وصولاً لجمهورية مصر العربية.

تضم محفظة سكاى أبو ظبى عدة مشاريع، خصوصا فى أبو ظبى والعين، حيث تتسع خبرات الشركة لتتخصص فى إنشاء المبانى السكنية، والتجارية والإدارية والمدارس والمستشفيات والنوادي. وتتبع الشركة لمجموعة دايموند القابضة، والتى تعد من أقوى المجموعات التى تتسع أعمالها فى عدة قطاعات على مستوى المنطقة العربية.

انطلقت سكاى أبوظبى بالسوق المصرى منذ بداية عام 2021 كمطور ذو ثقة وخلفية عقارية كبيرة، حيث أنها تابعة لمجموعة قوية على مستوى المنطقة.

نبذة عن مؤسسة أهل مصر للتنمية

هى أول مؤسسة تنموية غير هادفة للربح فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا تهتم بقضايا الوقاية والعلاج من الحوادث والحروق، تأسست عام 2013 تحت رقم 2013 / 728.

جميع التبرعات تخضع للمراقبة من وزارة التضامن الإجتماعى والأجهزة الرقابية

تعتبر مؤسسة أهل مصر للتنمية أحد مصارف الزكاة والصدقة بفتوى رقم ١٠٩

تهدف المؤسسة إلى إحداث ثورة فى مفهوم العمل الخيرى والتطوعى والرعاية الصحية فى مصر، وتمكنت من خلال فريقها المتخصص والمتفانى من أن تصبح مؤسسة مميزة وفعالة، استطاعت أن تلقى الضوء على قضايا مهمشة ومجهولة بالنسبة للكثيرين، وهى قضايا الحوادث والحروق.

رؤية مؤسسة اهل مصر بالوصول الى عام 2030 بـــــ (انسانية بلا حروق).

- برامج مؤسسة أهل مصر للتنمية

· برنامج علاج مصابى ضحايا الحروق - إنقاذ حياة

· برنامج علاج التأهيل الجسدى والنفسى والاجتماعى

· برنامج التوعية والوقاية ضد مخاطر حوادث الحروق

· تجهيز مستشفى أهل مصر

· إنسانية بلا حروق

نبذة عن مستشفى أهل مصر

هى أول مستشفى ومركز أبحاث متخصص لعلاج الحوادث والحروق وبالمجان فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، صممت بطاقة استيعابية 200 سرير، وتتكون من 6 أدوار بالإضافة إلى 2 مهبط إسعاف طائر ليس للرفاهية ولكن لسرعة نقل الحالات فمصاب الحروق لا يستطيع أن يصمد أكثر من 6 ساعات، ويوجد لدينا قسم طوارئ يمكن تحوليه الى أكثر من عناية مركزة تستقبل عدد 30 حالة.

تقع المستشفى التى تم تخصيص أرضها من قبل وزارة الإسكان المصرية، فى منطقة التجمع الأول فى القاهرة الجديدة- مصر، على مساحة أرض 12,200 متر مربع، ومساحة مبانى 45,245 متر مربع.

اختارت أهل مصر البروفيسور نعيم مؤمن رئيس الرابطة الدولية للحروق ليكون مدير مركز الحروق والبحث العلمى بمستشفى أهل مصر.











