شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تعلن انطلاق منظومة النظافة بالمنطقة الجنوبية يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لقاءا موسعا حضره اللواء ايهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة، وأحمد رستم مدير عام المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية ورؤوساء احياء المنطقة الجنوبية ومسئولي المتابعة الميدانية والرصد البيئي بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين .

وأكدت جيهان، انه على مدار اسبوع انطلقت حملة النظافة المكبرة والتي شملت شوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية لرصد وتفقد حالة النظافة لكافة المواقع بهدف ازالتها وتحسين مستوى النظافة بها وفقا لخطة عمل ممنهجة وتكثيف دوريات الأعمال الصباحية والمسائية والليلية من خلال فريق عمل متكامل ومتابعة مستمرة لاحداث طفرة ملموسة على أرض الواقع تحقيقا للانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومن خلال تكاتف وتضافر جميع الجهود والعمل مستقبلا على تلافي كافة الملاحظات .

و اشادت بدور هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة تحت قيادة اللواء ايهاب الشرشابي ودورها في دعم الحملة المكبرة وما تم من مجهودات وتوفير المعدات وفرق العمل مما نتج عن هذا التعاون المثمر رفع كميات كبيرة من التراكمات والمخلفات من احياء المنطقة والذي وصل الى رفع حوالي 6 الاف طن يوميا .

وخلال اللقاء استعرضت نائب محافظ القاهرة عرض تقديمي للتقرير النهائي لنتائج الحملة وحصر لعدد من التراكمات التي تم رصدها وخاصة باحياء مصر القديمة وطره والمقطم وجهود حملات النظافة لرفع وازالة المخلفات والقمامة ورتش وتجريد الأتربة بمعدات وسيارات رفع القمامة والحاويات لتحسين المظهر العام كما اشادت بالجهد المبذول وبمستوى النظافة وخاصة باحياء السيدة زينب و الخليفة ووجهت باستمرار الحملات لحين الانتهاء من الاعمال من خلال خطه رفع التراكمات الموجودة للتخلص نهائيا منها وضمان عدم عودتها مرة اخرى.

واستعراض لمنظومة النظافة الجديدة وخطة عمل هيئة النظافة خلال الفترة القادمة و التي سيتم تطبيقها فعليا بأحياء المنطقة الجنوبية اول يوليو القادم على ان يتم من الان التشغيل التجريبي لها لتقييمها على ارض الواقع ولتحقيق نتائج فعالة والوصول الى أعلى مستويات من النظافة .

من خلال تدعيم الهيئة بعدد من المعدات الجديدة الى جانب صيانة المعدات والالات ليكون نصيب المنطقة الجنوبية 80 حاوية للسيطرة على المخلفات في الشوارع و الميادين او بمنظومة الجمع السكني ووضع الية للتعامل مع المتعهدين عن طريق خطط تم اعدادها على اعلى المعايير .

وتشمل خطة عمل منظومة النظافة الجديدة تقسيم كل حي من احياء المنطقة الجنوبية الى قطاعات من خلال تحديد اجمالي الوحدات السكنية وتوفير المعدات و الحاويات واجمالي فرق العمل وادوات الكنس الالي وتوفير الصناديق ومعدات الترولي وبتحديد اطوال الشوارع والمحلات التجارية بكل قطاع مع وضع ملصق خاص للمعدات الخاصة بكل حي .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بأن الحملات مستمرة لاحداث تغيير كبير في مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لتحقيق رضا المواطن فيما يخص هذا الملف الهام وذلك من خلال تسخير كافة الجهود البشرية وفرق العمل و الالات و المعدات لتحقيق نتائج سريعة وفعالة لحل مشكلة النظافة والحفاظ مع التوعية بأهمية النظافة كمظهر وسلوك حضاري .

كما شددت على رؤوساء الاحياء بالمنطقة بضرورة الاهتمام والحرص الدائم بتكثيف اعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات اولا بأول و تكثيف دوريات النظافة وتفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخالفات و المتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وادارات المتابعة الميدانية لانجاز الاعمال على الوجه الاكمل باعتبارها خطوة هامة للقضاء على المخلفات .

و وجهت رؤساء الاحياء بحصر اسماء متعهدي جمع المخلفات وعرضها على الصفحات الرسمية الخاصة بالاحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع ملصقات بكل عمارة بأسمائهم مع الحرص على عمل استقصاءات لقياس الرأي العام ومدى رضاها عن منظومة النظافة و توفير خط ساخن لاستقبال الشكاوى والاستجابة السريعة لحلها مع الاستمرار في محاسبة المقصرين وتوجيه الانذارات للمخالفين تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية واخيرا تقديم التقارير الدورية الخاصة بحالة النظافة والمتابعة الميدانية من مناطق البؤر الساخنة والتي يتكرر القاء القمامة بها .

وفي نفس السياق استمعت لعدد من الاشكاليات والملاحظات من رؤساء الاحياء في نطاق احياءهم للتغلب عليها وتذليل كافة المعوقات لضمان حسن سير العمل وتحسين جودة حياة المواطن مثل توفير حفار لرفع تراكمات بمحيط مخر السيل بنطاق حي المعصره والعمل على توفير محطة مناولة بحي دار السلام .

وأكدت على ان المنطقة الجنوبية بكافة اجهزتها التنفيذية تسعى الى تحقيق نتائج سريعة و ملموسة من خلال احداث تغيرات للافضل وخلق صورة جديدة بعد تلافي الملاحظات والتي تم رصدها سواء من خلال الجولات التفقدية وفرق المتابعة الميدانية والرصد البيئى او عبر وسائل التواصل المباشر مع المواطنين لرفع كفاءة شوارع وميادين احياء المنطقة الجنوبية مؤكدة على انه لن يتم التواني عن تحقيق الانضباط ومحاسبة المقصرين في اداء عملهم .

وطالبت بمزيد من الجهد واستمرار العمل من الجميع بكفاءة واحترافية خاصة في القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية الى جانب دعوة المواطنين في انجاح المنظومة بعدم القاء المخلفات بالشوارع والالتزام بمواعيد الجمع السكني والاماكن المخصصة لالقاء القمامة باعتبار الجميع شركاء لاحداث طفرة حقيقية لتحسين منظومة النظافة.