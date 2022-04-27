شكرا لقرائتكم خبر عن نادى قضايا الدولة يوزع جوائز حفظ القرآن الكريم على مستشارى الهيئة وأسرهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام نادي قضايا الدولة الرياضي برئاسة المستشار صفي الدين عبد الحميد، حفلا لتكريم وتوزيع جوائز حفظة القرآن الكريم وذلك برعاية المستشار حسين مصطفي رئيس هيئه قضايا الدولة.

حضر الحفل الدكتور حسن صلاح الصغير آمين عام هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، الشيخ محمد عيد الكيلاني وكيل وزارة الاوقاف لشئون البر والاوقاف، المستشار خالد زين الدين رئيس النادي الاجتماعي للهيئة ، المستشار محمود طه عضو مجلس اداره نادي الزمالك و المستشار زين الهواري، و المستشار كرم جميل مستشار وزير الاوقاف و المستشار إيهاب عبد الظاهر الامين العام المساعد ، والمستشار أحمد عبد اللاه، والمستشار محمد عاشور، كما حضر الحفل الدكتور هشام الجندي رئيس اتحاد الشطرنج المصري ، وذلك بحضور وتنظيم أعضاء مجلس إدارة النادي، الرياضى للهيئة وهم " المستشار أحمد ضياء امين الصندوق و مقدم الحفل ، المستشار محمد حرويس، المستشار الدكتور محمد فتحي، المستشار مصطفي الانصاري، المستشار محمود الشيخ، المستشار محمد عبد اللطيف، المستشار أحمد الجارحي.

وبدأ الحفل بقراءة القرآن بصوت رحمه محمد عاشور ثم تبعه إنشاد ديني لفرقة أحباب النبي، وتحدث الشيخ حسن صلاح الصغير أمين عام هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن أهمية حفظ القرآن الكريم وتعليمه، مؤكدا أن القرآن علم ودين والسنه مكملة القرآن وهو ما اكده الشيخ محمد عيد عن فضل القرأن الكريم و تدبره و حفظه

ومن جانبه، قال المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس النادي - المشرف على الحفل، أن تكريم هذا العام لحفظة القرآن الكريم هو أول تكريم يقوم به النادي الرياضي وذلك لتشجيع المستشارين وأسرهم لحفظ كتاب الله.

وأضاف إسماعيل أنه تم تكريم الشيخ الراحل طه ريان عضو المجلس الأعلى لكبار علماء الأزهر الشريف بحضور أبنائه المستشار القاضي مصطفي ريان، والمستشارة صفيه ريان.

وأشار إلى انه قد تم تكريم المستشارين الفائزين بمسابقات رمضان الرياضية لكرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة و المسابقة الثقافية و تم توزيع شهادات و هدايا عينيه للمشاركين .



جانب من الحفل



حفل التكريم



حفل تكريم حفظة القران لمستشارى هيئة قضايا الدوله



حفل مستشارى هيئة قضايا الدولة