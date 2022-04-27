حكم بحبس مرتضى سنتين بتهمة سب الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شريف البيلي وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب ؛وابراهيم الريس؛ وعمرو عبد الرسول طنطاوي؛ بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنتين حضوريا بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس الأهلي، بحسب المحامي محمد عثمان.

وكتب "عثمان" المستشار القانوني للأهلي على صفحته بموقع فيسبوك: "محكمة جنح الاقتصادية تقضي حضوريا بحبس مرتضى منصور سنتين مع الشغل في قضيتين مرفوعين منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتهمة السب والقذف وخدش سمعة العائلات".

واتهم "الخطيب" رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر إن المحكمة ألزمت مرتضى منصور بكفالة مالية لوقف تنفيذ الحكم.