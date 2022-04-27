بعفو رئاسي.. الإفراج عن 3273 مسجونا بمناسبة تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أفرجت وزارة الداخلية عن 3273 من النزلاء المحكوم عليهم في السجون، بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل لعام 2022.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأربعاء، أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل 2022 وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، تم الإفراج عن بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3273 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.