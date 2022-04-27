التموين: "الدلتا للسكر" تسلمت 930 ألف طن بنجر من المزارعين حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش. أ):

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استلام شركة الدلتا للسكر، ما يقرب من 930 ألف طن بنجر أنتجت ما يقرب من 130 ألف طن سكر أبيض سائب و46 ألف طن مولاس و54 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن، والذي يستخدم في صناعة الأعلاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وجه شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد، وسداد مستحقاتهم أولًا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين في الأسواق.

وأشارت إلى ارتفاع مخزون السكر لأكثر من 6 أشهر، موضحة أن إنتاج السكر المحلي من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون

استراتيجي من كافة السلع طوال الوقت.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد أبو اليزيد، إن الشركة تتسلم المحصول من المزارعين بجداول منظمة، لمنع التكدس وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية‪.

وأضاف أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر، وتسهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر‪.

وقد تفقد خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل وإنتاج السكر من البنجر بالورديات "الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال وأفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلي حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر‪.