الصحة: مصرع شخصين وإصابة 43 في حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 25 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث انقلاب اتوبيس، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، على الطريق الدولي المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ، حيث وقع الحادث قبل المدينة بـ 15 كيلو مترًا، بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن سيارات الإسعاف قامت بنقل حالتي الوفاة والإصابات والتي بلغ عددها 43 إصابة، إلى مستشفى شرم الشيخ الشيخ الدولي، لتلقي الرعاية الطبية.

ولفت إلى خروج 6 حالات بعد استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، مشيرًا إلى ان باقي الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، مؤكدًا تلقي المصابين كافة الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة، وتوافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم من جميع فصائل بالمستشفى.

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بمحافظة جنوب سيناء، أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية حيث تم إجراء الفحوصات والإشعات الطبية اللازمة فور وصولهم للمستشفى، مع تلقي الرعاية الصحية بشكل دوري، لافتًا إلى أن كافة الحالات المصابة سيتم خروجهم من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية.