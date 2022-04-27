شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اجتماع الحكومه
كتبت هند مختارالأربعاء، 27 أبريل 2022 02:57 م
وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31/10/2022، لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية، والذى كان مقررا له الانتهاء فى 30/4/2022.
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