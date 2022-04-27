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الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31 أكتوبر

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اجتماع الحكومه القاهرة - سامية سيد - اجتماع الحكومه

كتبت هند مختار

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:57 م

وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجُعل حتى 31/10/2022، لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحى لجمهورية مصر العربية، والذى كان مقررا له الانتهاء فى 30/4/2022.

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