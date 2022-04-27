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التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات جُدد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات جُدد.

 

 وجاءت التعيينات على النحو التالي:

 

•       الدكتور علي حسين عطا محمود نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب.

 

•        الدكتور أحمد محمد أحمد حسن بخيت عميدًا لكلية الهندسة بجامعة بني سويف.

 

•        الدكتورة عبير سعد زغلول محمد عيسوي عميدًا لكلية التمريض جامعة القاهرة.

 

•       الدكتورة جالة محمود عبدالشافي العزب عميدًا للمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.

 

•        الدكتور محمود إبراهيم الدسوقي محمود المتبولي عميدًا لكلية التربية جامعة دمياط.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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