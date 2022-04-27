شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات جُدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات جُدد.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور علي حسين عطا محمود نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب.
• الدكتور أحمد محمد أحمد حسن بخيت عميدًا لكلية الهندسة بجامعة بني سويف.
• الدكتورة عبير سعد زغلول محمد عيسوي عميدًا لكلية التمريض جامعة القاهرة.
• الدكتورة جالة محمود عبدالشافي العزب عميدًا للمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.
• الدكتور محمود إبراهيم الدسوقي محمود المتبولي عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة دمياط.