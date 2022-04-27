شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 653 من شباب الخريجين بينهم 20 من قادرون باختلاف بالسويس والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الوزير إلي أن التقرير تناول فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة أنه تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 28 ألف جنيه لـ 13 عمالا من المسجلين بالإدارة ، فضلاً عن استخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 114 شكوى فردية، تم تسوية 26 شكوى منها ودياً ، وتحويل 35 منها للمحكمة العمالية، و 53 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، واستلام 2 ترخيص عمل للأجانب ، وتجديد اثنين ترخيص عمل للأجانب .
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 154 منشأة، وتم تحرير 15 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 13 حملة تفتيش شامل، والتفتيش على 10 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 22 محضراً .