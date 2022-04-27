شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى تعلن دعم 22 مشروعا بحثيا للعلماء الحاصلين على جوائز الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن منح 22 مشروع بحثي لمدة 24 شهر للعلماء المصريين الحاصلين على جوائز الدولة وجوائز وزمالات عالمية مرموقة وهو البرنامج المعروف ب RESPECT والمشروعات المقبولة للحصول على منح من أكاديمية البحث العلمى فى العلوم الأساسية، الإلكترونيات، الزراعة، تعميق التصنيع المحلى، البيئة، والصحة بحد أقصى للتمويل مليون و500 ألف جنيه مصرى للمشروع الواحد، وهو برنامج شديد التنافسية بين خيرة علماء مصر حيث لايسمح للتقدم الا للحاصلين على جوائز الدولة وجوائز علمية عالمية وهو تقدير من الأكاديمية للعلماء المتميزين لاستكمال مشروعاتهم البحثية داخل مصر.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمود صقر، أن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدورته رقم 174 وافق على دعم برنامج RESPECT في نوفمبر 2019، وقد تقدم للبرنامج 81 باحثًا مصريًا، منهم 51 من مختلف الجامعات المصرية و26 من المراكز البحثية من جميع أنحاء الجمهورية، واثنان من مؤسسات أخرى.

واشار إلى أنه قد تراوحت أعمار المتقدمين بين 32 وحتى 75 عاماً وكانت النسبة الأكبر للتقدم للمرحلة العمرية من 41-45 عام، كما كان العدد الأكبر من الباحثين المتقدمين من المركز القومى للبحوث وجامعة عين شمس، واضاف البيان الصادر عن الأكاديمية أن برنامج RESPECT يأتي فى اطار جهود الأكاديمية لدعم مشروعات البحث والتطوير من أجل النهوض بالعلم والعلماء وتقديرًا للتميز العلمى وتشجيعًا لهم على العطاء المتواصل فى المجالات العلمية التى يتخصص فيها باحثون نذروا أنفسهم لتحقيق إنجازات علمية تساهم فى التطور العلمى والتكنولوجى.