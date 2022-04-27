شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد حجرة مقتنيات الرسول داخل مسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجرة مقتنيات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد الحسين، واستمع إلى شرح حول هذه المقتنيات.

فيما رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. اسمح لى أنى أرحب بيك ضيف عزيز غالي علينا دائما.. أنت والوفد المرافق ليك.. واشكر حضرتك على الاهتمام والجهد اللى بتقدمه تجاه أضرحة آل البيت".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد أعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسين: "الشكر باسمى وبسم كل المصريين.. كل سنة وأنتم طيبين.. شكرا جزيلا وربنا يديك الصحة والسلامة والعافية أنت والوفد المرافق ليك.. اهلا وسهلا.. اهلا وسهلا .. اهلا وسهلا".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأربعاء مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما فى ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للأمام الحسين.