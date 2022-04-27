شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف باحتفال ليلة القدر: ترجمة القرآن الكريم إلى 3 لغات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فى ليلة القدر التي وصفها الحق سبحانه وتعالى بأنها ليلة مباركة إكراما لنزول القران وجعلها خيرا من ألف شهر.

وتابع وزير الأوقاف فى كلمته باحتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "هذه الليلة تلفت الأنظار إلى اختصاصنا بهذا الكتاب وتلك الليلة، وعلينا شكر هذتين النعمتين.. وأن الاحتفال ليلة القدر وتكريم أهل القران اليوم يأتي في إطار شكر هذه النعم وأننا في دولة خدمت القران وتربعت على عرش تلاوتها جيلا إصر جليل، ونشهد اليوم تكريم الحفظة حيث كان لمصر خطا ثابتا في تلاوة القران مثل الشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ مصطفي إسماعيل والشيخ المنشاوي، وغيرهم من عشرات القراء الذين بلغت أصواتهم عنان السماء.

وأضاف: "نشهد جيل معاصر لا يقل عن جيل العمالقة.. ونقدم نماذج مشرفة من بين عشرات ومئات الأئمة الذين وصلوا إلى مستوي لا ينافسون فيها من خلال اختبارات وامتحانات متعددة وبعضهم لديه صوت ملائكي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.. ونشهد اليوم تكريم 3 من أسرة واحدة من كبار الحفظة، ضمن 7 أسر في مسابقة الأسرة القرآنية التي أقيمت لأول مرة هذا العام.

وتابع وزير الأوقاف: "لا يتوقف الأمر عند حدود الحفظ، ولكن المسابقات تشهد تضمين جانبا من التفسير وأقمنا مسابقات ترجمة لمعانى القران الكريم، وتم هذا العام ترجمة القران الكريم إلى 3 لغات جديدة الأوردية واليونانية ولغة أخري قيد الطبع تصدر قريبا، ونواصل في باقي اللغات، متابعا: "علينا الإشارة إلى اننا اجتهدنا أقصي طاقتنا في تقريب المعنى، تأتى في حدود الفهم للنص القراني وقدرته على النقل إلى اللغة عبقه وأصالته وعطائه لا ينفذ ولا يحيط به بشر. القران معطاء إلى يوم الدين، يعطي كل جيل بمقدار خدمته، لا يحيط به عالم مهما كان شأنه وهذا من عظيم إعجاز القران الكريم.

وقال الوزير: "علينا إعمال العقل في فهم النص، في ضوء فهم الواقع في كل ما هو محل للاجتهاد والفهم الصحيح المعتبر.. ونؤكد أننا لم نحتفي بالقران الكريم حق الاحتفاء إذا لم نتخلق بأخلاق القران.. ونتحلى بأدابه، وتحويل معاني القران إلى واقع حي في سلوكنا.. فضلا عن العناية بسنة النبي تأتى من منطلق الإيمان بأن السنة المصدر الثاني للتشريع ولا غني عن الرجوع إليها في فهم الدين وتطبيقه مثل تعلمنا عدد الصلوات وأنصبة الذكاة وأشواط الطواف والسعي وعدد مرات الرجم.. أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة: "وفق عناية الرئيس السيسي نسعى إلى إعداد الأئمة المفكرين على قيادة الرأي الديني العام المستنير المنضبط بدون إفراط أو تفريط، من خلال التأهيل العلمي والفكرى والثقافي، حتى يكونوا حملة مشاعل الفكر المستنير الذي يساهم في تقدم الأمم والرقي ويحقق سعادة الدارين.

وتابع الوزير: "وفق توجيهات الرئيس السيسي واصلنا العمل في مجال التدريب والتأهيل بأكاديمية الأوقاف الدولية، لإعداد الأئمة وتم تخريج 4 دفعات ونستعد لاستقبال دفعة خامسة، فضلا عن التعاون مع الأزهر الشريف من خلال دورات التميز بأكاديمية الأزهر الشريف، وكذلك التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، و20 جامعة وجهات ومؤسسات الدولة المعنية بالتدريب وبناء والوعي.

وتابع في نهاية كلمته: "انتهينا من وضع التصور الأول للبرنامج الخاص بتجديد الخطاب الديني حتى نكون قادرين على الانطلاق بما يجدد لهذه الأمة من منطلق حديث النبي يبعث على رأس 100 عام ما يجدد أمر دينيها، في إطار الدعوة المتكررة تجديد الخطاب الديني، يتم على أيديكم ورعايتكم هذه النخبة، وهذا البرنامج نواة لإعداد جيل وأجيال متتبعة من أئمة وعلماء المستقبل، قادرين على الاجتهاد في الفهم المستنير، والواقع المعاصر وعلى الربط بين هذا وذاك، وإنزال الأحكام الشرعية بما يحمل الخير للدين والوطن والأمة والبشرية.