أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، نسخة كريمة من كتاب الله.

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي نسخة كريمة من كتاب الله والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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