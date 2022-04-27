شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلى عن أعمال التجديد فى مسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح تفصيلي، عن أعمال التجديد والتطوير الشامل داخل مسجد الحسين.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجرة مقتنيات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد الحسين، واستمع إلى شرح حول هذه المقتنيات.

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. اسمح لى أنى أرحب بيك ضيف عزيز غالي علينا دائما.. أنت والوفد المرافق ليك.. واشكر حضرتك على الاهتمام والجهد اللى بتقدمه تجاه أضرحة آل البيت".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد أعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسين: "الشكر باسمى وبسم كل المصريين.. كل سنة وأنتم طيبين.. شكرا جزيلا وربنا يديك الصحة والسلامة والعافية أنت والوفد المرافق ليك.. اهلا وسهلا.. اهلا وسهلا .. اهلا وسهلا".