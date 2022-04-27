شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الهندسية: التنسيق مع وزارة الآثار خلال تجديد وتطوير مسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه يتم التنسيق مع وزارة الآثار خلال أعمال التطوير والتجديد الشامل في مسجد الحسين.

وأضاف اللواء إيهاب الفار، خلال حديثه مع الرئيس السيسي خلال تفقد الرئيس لأعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسين، أن ما يتم رفع كفاءة فقط مع الحفاظ الكامل على الآثار داخل المسجد، وكل الآثار يتم الحفاظ عليها.

وتابع: "نقدر هذا الآثار داخل مسجد الحسين.. والحمد لله نعمل على تطوير هذه الآثار في الكثير من المواقع المختلفة.. ويتم الحفاظ على المعنى الأثري بشكل كامل".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد رحب بالسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. اسمح لى أنى أرحب بيك ضيف عزيز غالي علينا دائما.. أنت والوفد المرافق ليك.. واشكر حضرتك على الاهتمام والجهد اللى بتقدمه تجاه أضرحة آل البيت".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد أعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسين: "الشكر باسمى وبسم كل المصريين.. كل سنة وأنتم طيبين.. شكرا جزيلا وربنا يديك الصحة والسلامة والعافية أنت والوفد المرافق ليك.. اهلا وسهلا.. اهلا وسهلا .. اهلا وسهلا".