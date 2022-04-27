شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: لا نقترب من الآثار خلال تطوير وتجديد مسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه خلال تطوير وتجديد مسجد الحسين، لا يتم الاقتراب من الآثار الموجودة داخل المسجد.

جاء ذلك خلال جولة الرئيس السيسي، لتفقد أعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد رحب بالسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. اسمح لى أنى أرحب بيك ضيف عزيز غالي علينا دائما.. أنت والوفد المرافق ليك.. واشكر حضرتك على الاهتمام والجهد اللى بتقدمه تجاه أضرحة آل البيت".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد أعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسين: "الشكر باسمى وبسم كل المصريين.. كل سنة وأنتم طيبين.. شكرا جزيلا وربنا يديك الصحة والسلامة والعافية أنت والوفد المرافق ليك.. اهلا وسهلا.. اهلا وسهلا .. اهلا وسهلا".