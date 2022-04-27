شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تنتهى من صرف مقررات شهر أبريل للبقالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر أبريل الجارى، للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكل السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارا وزاريا للدكتور على المصيلحى، رقم 45 لسنة 2022، بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وتضمن القرار بأن تلك السلع، يُقصد بها أى منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمى، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مُصنَّعة كليًا أو جزئيًا أو شبه مُصنَّعة أو غير مُصنَّعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة ويُستثنى من ذلك العلف، والنباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.