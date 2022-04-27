شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر تنفذ مشروعات مهمة فى دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن مصر تنفذ مشروعات فى كل دول حوض النيل تقريبا من مشروعات حفر آبار مياه شرب، خاصة أن هذه الدول بالرغم من أنها غنية فى المياه إنما لديها مشاكل فى إدارة المياه.

وأضاف عبد العاطى: نحن نساعد أغلب الدول فى حوض النيل على إدارة المياه وحفر آبار مياه الشرب والحماية من الفيضانات، على سبيل المثال عملنا أكبر مشروع فى العالم لإزالة حشائش بحيرة فيكتوريا وغيرها، وهناك مشروع للتعاون مع أوغندا لتطهير الحشائش بالبحيرات وكيفية عمل البيوجاز لاستخدامه فى الطهى والإضاءة المنزلية.

وأضاف أن هناك توجها كبيرا للتعاون مع دول حوض النيل، خاصة الدول التى لديها رغبة وإرادة سياسية للتعاون مع مصر نفتح ذراعينا لها ونرحب بالتعاون مع كل دول حوض النيل دون أى تعقيدات.

وقال عبد العاطى نحن منفتحين بأقصى درجة مع كل الدول وليس دول حوض النيل فقط، لكن امتد هذا التعاون مع كل الدول الأفريقية على سبيل المثال هناك تعاون مع الجابون وغينيا وجنوب أفريقيا والصومال ونيجيريا وغيرهم، وننفذ تدريبا مشتركا على أعلى مستوى مع الدول الأفريقية، والدول الأفريقية تطلب الخبرات من مصر للاستعانة بها فى إدارة المياه، فهناك سمعة طيبة للمدرسة المصرية فى إدارة المياه على مستوى العالم، ولدينا مهندسين مصريين من أستراليا مرورا بأفغانستان لكندا منتشرين فى كل العالم يمثلون مصر ومصدر فخر لنا جميعا.