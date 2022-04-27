الحكم على ربة منزل وزوجها وزوجته الثانية في قضية "مذبحة المرج".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، حكمها على ربة منزل وزوجها وزوجته الثانية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة المرج"، بعد إحالتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فيهم، لما نسب إليهم من تهم قتل 3 أطفال على يد والدتهم بتحريض من قبل زوجها وزوجته الثانية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة مالكة العقار الذي وقعت به الجريمة، يفيد بإجبار زوج زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، تم التأكد من صحة البلاغ.

جرى ضبط المتهم وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بإحالة الجناة إلى محكمة الجنايات.