شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية.. 10 معلومات عن ورقة المفاهيم البديلة للكتاب المدرسى والتابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة دفعة العام الدراسى الجارى 2021،2022، معلومات عن ورقة المفاهيم التى اعتمدتها وزارة التربية والتعليم بديلا للكتاب الورقى والتابلت داخل لجنة الامتحانات.

ـ يتم تسليمها للطلاب داخل لجنة الامتحانات مع ورقة البابل شيت وكراسة الأسئلة.

ـ بسبب ورقة المفاهيم لن يسمح للطالب بدخول لجنة الامتحان بالكتاب أو ملخصات أو ملازم وأيضا التابلت.

ـ ورقة المفاهيم هى بمثابة استرشاد للطالب للوصول إلى القواعد والمعادلات ولن يجد فيها الطالب الإجابات عن الأسئلة بل أداه للوصول إلى معلومة يحتاجها الطالب لكلى يصل إلى الإجابة.

ـ تطبيق ورقة المفاهيم تعنى أن الوزارة لم تلغى امتحانات الأوبن بوك ولكن تسمح ورقة المفاهيم بوجود مصادر لدى الطالب تغنيهم عن الحفظ.

ـ ستكون ورقة المفاهيم أو كراسة المفاهيم مصدر ثرى بالمعلومات للطالب داخل اللجنة وبديل للكتاب الورقى والتابلت.

ـ توفر ورقة المفاهيم للطالب كل ما يجب أن يحفظه.

ـ من يضع ورقة المفاهيم اللجان التى تراجع أسئلة امتحانات الثانوية العامة والتى يتم وضعها من خلال بنوك الأسئلة.

ـ ستكون ورقة المفاهيم مفيدة للطالب داخل اللجنة لأنه سيتم وضع كل ما له علاقة بالامتحان بداخلها.

ـ ورقة المفاهيم يتم وضعها فى جميع المواد الدراسية للشعبتين العلمية والأدبية سواء فى المواد النظرية بجانب العملية.

ـ سوف تقدم وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة وقبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 26 يونيو المقبل شرحا وافيا لورقة المفاهيم لتعريف الطلاب بها بشكل واضح وعلى كيفية استخدامها داخل اللجنة وما تحتويه من معلومات تخص المواد الدراسية والمناهج.