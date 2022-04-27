شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ربنا نجانا في 2011 و2013 وفي أزمة كورونا.. وربنا هينجينا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية اللي علي العالم كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: ربنا نجانا في 2011 و2013 وفي أزمة كورونا.. وربنا هينجينا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية اللي علي العالم كله– جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء ورجال الدولة، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.