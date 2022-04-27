شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: لولا دعم الأشقاء العرب في 2013 و2014 بعشرات المليارات من الدولارات لم تكن لمصر قائمة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات في 2013 و2014 لم تكن لمصر قائمة حتى الآن – جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء.

وتابع الرئيس السيسى: "هو الكلام ده يزعل.. هى المواجهة الحقيقة تزعل.. مش لازم تعرفوا أن اللى ربنا حققوا ليكم لازم تمسكوا عليه.. أحنا في 2011 ربنا سترها ونجانا، وفى 2013 كذلك، وفى أزمة كورونا كذلك، وأحنا في 2022 في الأزمة الأوكرانية أأكد لكم ربنا هينجيها.. مش أنا ولا أنتم".

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء ورجال الدولة، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.