شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بكوكب الزهرة رمز الجمال فجرًا فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكمل القمر زيارته الصباحية للكواكب حيث سيرصد هلال قمر نهاية الشهر المتضائل مع كوكب الزهرة قبل شروق الشمس اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 بحوالي ساعتين اقتران، حيث سيفصل بينهما 3 درجات بالافق الجنوبي الشرقي وستنتظم في مثلث سماوي مع كوكب المشتري مشاهد بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر والزهرة في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل و عند رصده من خلال التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 66% بنور الشمس في الوقت الحالي.