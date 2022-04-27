شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.. الفصيل الذي كان موجودا لعب دورا كبيرا في التشكيك على مدار 90 سنة.. وعلى الإعلاميين والسياسيين مسؤولية كبيرة في الحفاظ على البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتي يكتب عند الله صديقًا، الفصيل الذي كان موجودًا لعب دورًا كبيرًا في التشكيك على مدار 90 سنة، وعلى الإعلاميين والسياسيين مسؤولية كبيرة في الحفاظ على البلد حتى يتشكل وعي حقيقي لدى المجتمع– جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء ورجال الدولة، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.