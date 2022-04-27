شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل كسوف الشمس المرتقب السبت المقبل من البداية للنهاية وأماكن رؤيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الكرة الأرضية كسوف جزئي للشمس يوم السبت المقبل 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل ، وسيستمر 03 ساعات و 52 دقيقة ، وسوف يرصد في أجزاء من القارة القطبية الجنوبية و جنوب المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وأقصى جنوب أمريكا الجنوبيةوهو غير مشاهد في الوطن العربي وهو أول كسوف للشمس من اثتين سنة 2022.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن الكسوف الجزئي للشمس يحدث عندما يحجب القمر جزءًا فقط من قرص الشمس ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزء أُزيل منها ، علما بأن النسبة ستختلف اعتمادًا على الموقع ضمن مسار الكسوف.

سيبدأكسوف الشمس الجزئي على مستوى الكرة الأرضية عند الساعة (06:45 مساء بتوقيت جرينتش)، وبعد بضعة ساعات سيصل القمر منزلة الاقتران عند الساعة (08:28 مساء بتوقيت جرينتش) منتقلا من شرق الشمس إلى غربها منهيا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة جديدة.

سيتبع ذلك وصول كسوف الشمس ذروته العظمى عند الساعة (08:41 مساء بتوقيت جرينتش) حيث سيغطى القمر 54 ٪ من قرص الشمس فوق للموقع (62.1°S - 71.5°W) في المحيط المتجمد الجنوبي في منتصف الطريق بين (تييرا ديل فويغو) بأمريكا الجنوبية وشبة الجزيرة القطبية الجنوبية.

إن رصد هذا الكسوف الجزئي للشمس سيكون مثاليا في عدة مواقع ستشمل : مدينة (بونتا اريناس) - تشيلي حيث سيغطى قرص الشمس بنسبة 51.5% ، مدينة (ريو غاليغوس) - الأرجنتين (50.3%) ، مدينة (أوشوايا) - الأرجنتين (52.1%).

إضافة إلى مدينة (بورتو مونت) - تشيلي (40.8%)، منطقة (كومودورو ريفادافيا) - الارجنتين، (44.7%) ، مدينة اوسورنو - تشيلي (39.7%) ، منطقة تريليو - الأرجنتين (40.9%) ، مدينة باريلوتشي - الأرجنتين (40.0 %) ، منطقة كويهايكيو - تشيلي (45.4%) ، فالباريسو - تشيلي (28.1%).

الكسوف الجزئي سوف ينتهي على مستوى الكرة الأرضية عند الساعة 01:37 بعد منتصف الليل (10:37 مساء بتوقيت جرينتش).

خلال هذا الكسوف سيكون قطر الشمس الظاهري 0.7٪ أصغر من المتوسط، وسيكون القمر يبعد اربعة أيام فقط من وصوله - الأوج - أبعد مسافة في مداره حول الأرض وهذا سيجعله صغيرًا إلى حد ما عند الذروة العظمى للكسوف ، حيث سيكون القطر الظاهري له أقل بنسبة 5.5٪ من المتوسط، وهذا ليس له تأثير حقيقي على هذا الكسوف لأنه كسوف الجزئي.

إن القمر يصل منزلة الاقتران في كل شهر ولكن لا يحدث كسوف للشمس لأن مستوى مدار القمر يميل بمقدار 5 درجات بالنسبة لمستوى دوران الأرض حول الشمس لذلك يمر القمر شمال أو جنوب قرص الشمس ولا يحدث الكسوف .

إن معظم حالات الاقتران الشهرية التي يمكن تحديد موعدها بدقة وسهوله لا يمكن رؤيتها كظاهرة فلكية وهي ما تسمى ( الاقتران غير المرئي) ولكن هذا الشهر سيحدث اصطفاف للشمس والقمر والأرض على خط واحد تقريبا لذلك فإن كسوف الشمس حالة خاصة من حالات الاقتران تسمى "الاقتران المرئي".

بعكس خسوف القمر فإن رصد كسوف الشمس يحتاج لتجهيزات رصد خاصة مثل النظارات المخصصة لرؤية الكسوف او الفلاتر ( المرشحات) من اجل التلسكوبات والمناظير وكاميرات التصوير لسلامة العين.

جدير بالذكر انه سيتبع هذا الكسوف الجزئي للشمس بعد أسبوعين خسوف كلي للقمر منتصف شهر مايو المقبل.