شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تعليقًا على قرارات الرئيس السيسى: رؤية صادقة ومخلصة للعمل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، أمس الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضورعدد من الرموز الوطنية ورجال الدولة والمواطنين من كافة الأطياف المصرية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية تعليقا على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية:

1- تتضمن القرارات رؤية عميقة وصادقة ومخلصة للعمل العام بأنواعه الحزبي والسياسي والمدني

2- ما حققته القيادة السياسية في استقرار المجال العام يشجع على تواجد أكبر للقطاع الخاص ويحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

3- القدرة على إدارة التنوع إحدى ظواهر صحة بنيان الدولة المصرية وتؤسس لحوار وطني سياسي مبدع

4- تحقيق التقارب بين المصريين بجميع أطيافهم مهمة إنسانية وطنية شديدة الصعوبة.. كانت حلمًا وأصبحت واقعًا نعيشه

كما ثمن رئيس الطائفة قرار الرئيس في استكمال تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حتى نهاية العام الجاري، والذي تشارك فيهالهيئة القبطية الإنجيلية مع ٢٢ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.