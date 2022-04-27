شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 9 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى 3 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، 9 أطنان من لحوم صكوك الإطعام، على الأسر الأولى بالرعاية، فى محافظات "القاهرة والإسكندرية، والجيزة"، بواقع 3 أطنان لكل محافظة، وذلك ضمن خطة توزيع 42 طنا من اللحوم فى الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك "القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- الفيوم- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- قنا"، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه 632 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق ارتفاع مبيعات صكوك الإطعام لـ61241 صكًّا ، بإجمالى مبلغ 18372300 جنيه حتى تاريخه، جاءت مديرية أوقاف القاهرة في صدارة المديريات التي حققت مبيعات صكوك إطعام بلغت 12800 صك إطعام بقيمة 3840000 جنيه.

وقالت وزارة الأوقاف إنه يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر وسائر الصدقات والكفارات من خلال صكوك إطعام الأوقاف.