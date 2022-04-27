شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 9 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى 3 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم.
كما أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق ارتفاع مبيعات صكوك الإطعام لـ61241 صكًّا ، بإجمالى مبلغ 18372300 جنيه حتى تاريخه، جاءت مديرية أوقاف القاهرة في صدارة المديريات التي حققت مبيعات صكوك إطعام بلغت 12800 صك إطعام بقيمة 3840000 جنيه.
وقالت وزارة الأوقاف إنه يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر وسائر الصدقات والكفارات من خلال صكوك إطعام الأوقاف.