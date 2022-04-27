شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: الرئيس السيسي فتح الباب لكل التيارات الفكرية لتشارك بمستقبل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية، دعمها ومساندتها لبيان الرئيس السيسي بشأن انفتاح الدولة المصرية علي كافة الأطياف وإطلاق الإبداع والحرية الكاملة للتعبير عن الآراء فى أداء الحكومة وطرق تطوير التنمية والتحول للتنمية المستدامة والشراكة الدولية والإقليمية والمحلية في كافة المجالات ورغم حدة وقسوة الأحداث الدولية في أوكرانيا وروسيا وانعكاسها علي الاقتصاد العالمي كله ومن بينها مصر، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى عبور هذه الأزمة الحادة بفضل تفهم الشعب المصرى لصدق التعامل من القيادة السياسية بكل مناحى الحياة اليومية للمواطن المصرى وخاصة فى شهر رمضان الذى لم يشعر المواطن فيه بنقص أى سلعة.

وأضافت النقابة فى بيان: حيث توشك مصر على استضافة 27 Cop لمؤتمر المناخ العالمي في شرم الشيخ ليزيد من المكانة المصرية بين كل دول العالم فى قدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر حدث عالمى يشارك فيه على أرض مصر أكثر من ٣٠ ألف مشارك من كافة دول العالم.

وإذ تحى نقابة الزراعيين الجهد الخارق الذي بذله الرئيس السيسي عبر العامين الأخيرين علي وجه الخصوص في ظل أزمة دولية طاحنة لتعبر مصر أصعب لحظات مرت بكافة دول العالم، وحيث كانت كافة أطراف العمل السياسي المصري تنتظر انفتاحا محدودا للعمل السياسي والتنموي في مصر إذا بالرئيس السيسي يطلق نداءا مخلصا لكافة أطياف المجتمع في ظل تواجد مفاجئ للجميع بمشاركة قيادات ظن البعض أنها علي خلاف مع النظام فإذا الرئيس يدعونهم جميعا لإفطار العائلة المصرية بكل ترحاب لأن كلهم أبنائه لا فرق بين مؤيد ومعارض وهكذا فتح الرئيس السيسي الباب علي مصراعيه لكل التيارات الفكرية والسياسية أن تدلي بدلوها في مستقبل مصر شكلا وموضوعا دون تحفظ أو استبعاد لقد فعل الرئيس ما عليه وبقي علينا أن لا نتردد ولا نتأخر عن صياغة مستقبل الجمهورية الجديدة التي بدأت خطواتها الفعلية بإعلان الرئيس السيسي اليوم هذا الحوار الوطني السياسي النادر والمتميز.