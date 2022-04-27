شكرا لقرائتكم خبر عن حوار جانبي بين الرئيس السيسى وخالد داوود خلال إفطار الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دار حوار جانبي بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخالد داوود، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذى انعقد اليوم الثلاثاء.

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.