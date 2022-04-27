شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: قرارات الرئيس السيسى بحفل إفطار الأسرة المصرية تؤكد استقرار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، عن حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "الحفل هذا العام مختلف.. والحقيقة أن هناك 16 قرارًا للرئيس السيسي فى غاية الأهمية، مثل إطلاق حوار سياسي مع كافة القوي السياسية دون تمييز، وإحياء لجنة العفو الرئاسي، وهذه قرارات مهمة جدًا".

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية فى الفضائية المصرية، أن هذه القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد استقرار الدولة، وتسمح بالتنوع السياسي والأهلى داخل المجتمع، مشيدا بإعلان الرئيس السيسي عن تكليف الحكومة بإعلان التفاصيل فى مؤتمر عالمي والإجراءات والسياسات المتخذة، وأنها تأتى فى إطار المصارحة والحديث مع الشعب.

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "شاهدنا فى حفل إفطار الأسرة المصرية قرارات مهمة مثل توطين الصناعة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة"، موضحًا أن الحديث تطرق عن الدين العام وترتبط بإدراك واضح من الرئيس السيسي بما يجري فى المجتمع، والدولة تسمح بالحوار السياسي الواسع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد حفل إفطار الأسرة المصرية، وأعلن عن مجموعة من القرارات منها تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إنه كلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأعلن الرئيس السيسى، أنه كلف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المرحلة القادمة ستشهد دعمًا مضاعفًا للقطاع الخاص للإطلاع، بدوره في تنمية الاقتصاد وأضع كافة الإمكانيات الممكنة لوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وأعلن الرئيس السيسى، إنه كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.