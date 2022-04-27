شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: فى 2012 و2013 كانت نسبة البطالة 14 و15% والآن أصبحت 7,5% رغم الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: "في 2012 و2013 كانت نسبة البطالة 14 و15% ونحن الآن في ظل أزمات كورونا وأوكرانيا أصبحت نسبة البطالة 7,5% ومع زيادة السكانية، فنحن نوفر فرص عمل أضعاف مضاعفة من أجل شبابنا".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال إفطار الأسرة المصرية: "لو لم تكن هناك فرص عمل لكانت البطالة وصلت إلى 20%، ولا بد أن ناخد بالنا من حجم الإنفاق والاستثمارات التي وضعتها الدولة هدفها خلق فرص شباب".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "لا بد أن نعرف احنا كنا فين ودلوقتى فين رغم الأزمات كورونا والأزمة الأوكرانية، فالدولة المصرية قادرة على الإنتاج والتقدم، والعالم كله يقول إن هذه البلد تفعل شيئا، فالمهم ألا نتوقف لأن التوقف يعنى أننا نفقد كل ما فعلناه خلال الفترة الماضية".