شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الحديث فى الشأن العام ليس مرفوضًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الحديث في الشأن العام ليس مرفوضاً وعلى من يتحدث أن يوصف المسألة ويطرح حلول لها، وتابع: "مش مرفوض أنك تتحدث في الشأن العام تحدث ما شئت.. ولو أنا معرفتش أرد عليك وأنا قاعد هنا يبقا أنا المفروض مقفش في مكانى لأنى مش عارف الحكاية فيها أيه.. فى كل قطاع هتكلمنى فيه هقولك عملنا فيه والباقى مش قادرين.. نعم مش قادرين".

وأضاف الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه ألتقى برسام كاريكاتير وقال له أننا نعلم الأولاد أن مصر تستطيع فعل أي شيء، وتابع: "لكن أنا قلت مش معاك.. أزى تبنوا في نفوس أولادنا أننا نقدر نعمل كل شيء.. لا أحنا منقدرش نعمل كل شيء ولازم نبنى في الشخصية المصرية أن فيه قدرات نستطيع فعلها وأخرى لا نستطيع القيام بها.. لأن أمكانياتى تسمح وإلا أنا أكون ببنى انطباع وسياق وجدانى في الناس أحنا مش قادرين عليه".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه طبقاً للمعاير الطبية يجب أن يكون هناك 2.8 طبيب لكل ألف مواطن لكن أحنا عندنا 1.4 طبيب لكل ألف مواطن، وذلك لأن ما نقدمه له يعد أقل مما يمكن الحصول عليه في أي مكان بالعالم.

وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بمهام وزير الصحة، قائلاً: "فعلاً لدينا عجز في الأطباء بالمقارنة مع عدد المواطنين ولكن من ضمن العوائق هو عدم وجود دخل مناسب للأطباء وهو ما يمنعهم في أن يكونوا بالعمل وبالتألى هم مؤهلين تأهيل عالى جداً ويتم استقطابهم في العديد من دول العالم، ولكن الموجودين يؤدون دور كبير من خلال منظومة الطب الواسعة والتي تتضمن عدد من المبادرات الرئاسية التي تخدم أكثر من 83 مليون مواطن في خلال 4 سنوات".

وعاد الرئيس السيسى للحديث قائلاً: "المبادرات الصحية التي تم إطلاقها على مدى السنوات الخمس الماضية الهدف منها هو تقليل قوائم الانتظار في ظل عدم قدرتنا على توفير الأموال الكافية..عوزين أرقام مش موجود والكلام ده لا يحبط أحد".

وأكد الرئيس السيسى، أن وزارة الزراعة استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتى في عدد من المحاصيل وفى حال عدد سكان مصر الآن أربعين أو خمسين مليون كان الناتج الزراعى سيكون كافياً، وتابع: "مسار الأزمات وعلاجها لا تسقط بالتقادم ولكن نبذل مجهودا كونه تراكمى تتحمله الدولة والشعب إذا كان عاوز مما هو فيه ويعمل تنمية حقيقية.. وهذا لا يحبط أحد.. الكلام اللى قولته واحد العمل والصبر.. ما قلته ولم أعد خلال الحملة بحديث غير قابل للنجاح وقلنا أن التحديات كبيرة جداً وتتطلب تضافر الشعب مع الدولة من أجل تجاوزها".

وأشار الرئيس السيسى، إلى جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية أثرت على الاقتصاد المصرى وتم التعامل معها، وتابع: "المهم أننا لا نفقد الأمل ولا يحيط بنا إحباط أو يأس وسنعمل ونجتهد"، لافتاً إلى أن مصر حققت نقلة نوعية في مدن الجيل الرابع بعدما تم إنشاء مدن جديد بطول الجمهورية وعرضها لسد الفجوة ما بين الطلب على الإسكان والمعروض وتوفير الوحدات السكنية لشباب مصر، مشيراً إلى أن مشروعات البنية التحتية والطاقة حققت نجاحات مذهلة وجعلت مصر مقصداً للاستثمار العالمى.