شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: شايف أستاذ حمدين أهلا وسهلا سعداء بوجودكم معانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحمدين صباحى، خلال إفطار الأسرة المصرية، قائلا: شايف أستاذ حمدين أهلا وسهلا سعداء بوجودكم معانا.

ودار حوار جانبي بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحمدين صباحى، بعد انتهاء الرئيس السيسى من إلقاء كلمته.

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.