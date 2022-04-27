شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: مشروع حياة كريمة تكلفته تتجاوز الـ800 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: "إنه لم يكن لدينا رسومات للشبكات التي تم عملها في الريف المصرى، فوجدنا حجم تحدى فوق الخيال"، متابعا: "أسهل شيء أن أبنى شيئا جديدا ولكن أصعب شيء أن تدخل على مجتمع قائم به مشكلات وتحديات وأعيد بناءه، فالتكلفة 3 أضعاف بناء شيء جديد".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال إفطار الأسرة المصرية: "كل ما نتدخل ونريد عمل بناء أفضل نجد التكلفة تزيد، ووجدنا بيوتا لا يوجد بها أسقف وليس بيت فقط ليس به كهرباء أو صرف صحى بل لا يوجد منزل من الأسباب".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: "هذه أرقام كبيرة فلا ينبغى أن نترك القرية فهذا المشروع تكلفته تتجاوز الـ800 مليار جنيه، ويمكن تكون أكثر من كدة ولا يوجد بديل للدولة سوى أن تستمر في هذا المشروع، فهو يخلق ملايين من فرص العمل في القرى التي كان شبابها إما كان يهاجر للمدن الكبيرة أو يأخذ المراكب ويذهب لدول ثانية بحثا عن فرص عمل".

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.