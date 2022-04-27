شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: زيادة السكان 2.5 مليون نسمة كل عام يحتاج 60 ألف فصل سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: لما يكون هناك 2 ونصف مليون نسمة يزيدون كل سنة، فأننا نريد 60 ألف فصل سنويا، وخلال 10 سنين نحتاج 600 ألف فصل ده غير تشغيلهم، وأريد أن أضع للتعليم ما يقرب من مليون مدرس بكام؟ وقول منين وبكام خليها حاضرة في ذهنك".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية: ما أقوله أنا كررته كتير وبكرره لأن التوصيف لم يتغير .

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى، كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.